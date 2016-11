Geen licht in Stadium of Light

SUNDERLAND - Het stadion van Sunderland mag dan het Stadium of Light heten, zaterdag deed het onderkomen van de Engelse club zijn naam even geen eer aan. In de wedstrijd tegen Hull City viel kort na rust het licht uit. De ruim 40.000 toeschouwers zorgden met de lampjes van hun telefoon weliswaar voor een bijzondere sfeer, maar het was niet genoeg om de wedstrijd mee te kunnen vervolgen.

19-11-2016

Scheidsrechter Lee Mason stuurde de spelers van beide clubs naar binnen. Na een paar minuten floepten de lichten in het Stadium of Light weer aan en kon de wedstrijd in de Premier League worden hervat.