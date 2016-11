'Deschacht gokte op verlies Anderlecht'

BRUSSEL - De van gokken op eigen wedstrijden verdachte Belgische voetballer Olivier Deschacht zou drie jaar geleden hebben gewed op een nederlaag van zijn club Anderlecht in een Champions Leagueduel met Benfica. Dat melden zaterdag tv-zender VTM en Het Nieuwsblad. Dat gebeurde op een account op naam van de twintigvoudig international. Deschacht speelde in die wedstrijd, die Anderlecht met 3-2 verloor, een klein uur mee. De Belgische voetbalbond onderzoekt nu of dat resultaat gemanipuleerd is. Gokken op eigen wedstrijden is verboden voor profvoetballers in België.

Deschacht kwam in september in opspraak toen bleek dat een account van hem op een goksite nog steeds actief was. Volgens de voetballer was het zijn broer Xavier die op die manier weddenschappen afsloot, maar er werd wel een onderzoek gestart naar mogelijke matchfixing. Volgens VTM en het Nieuwsblad is nu aangetoond dat er op het account van Deschacht geld is gewonnen met een nederlaag van Anderlecht in de Champions League.

In het onderzoek wordt het spel van Deschacht in het duel met Benfica nader beschouwd. Hij zou bij tegentreffers 'slap' hebben ingegrepen, maar een echt bewijs voor matchfixing zou ontbreken. De gok leverde daarbij slechts 800 euro op. Deschacht, die mogelijk vervolgd wordt, zegt onschuldig te zijn. ,,Tot voor mijn verhoor, wist ik niet dat er met mijn account gegokt is op die wedstrijd."

Deschacht riskeert een boete van 600.000 euro en een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.