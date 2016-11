MVV verdringt VVV van eerste plaats

BREDA - MVV heeft vrijdag de koppositie in de Jupiler League overgenomen van VVV-Venlo. De club uit Maastricht won de Limburgse derby bij Fortuna Sittard met 3-2, terwijl VVV genoegen moest nemen met één punt bij NAC Breda (0-0). MVV staat nu bovenaan met 29 punten uit veertien wedstrijden, op één punt gevolgd door VVV en Almere City FC.

Thomas Verheydt was in Sittard de grote man bij MVV. De spits opende na een half uur de score uit een strafschop. De eerste inzet van Verheydt werd gestopt door keeper Leon ter Wielen, maar hij mocht een nieuwe poging wagen van scheidsrechter Serdar Gözübüyük omdat Ter Wielen van zijn lijn naar voren was gelopen. De tweede penalty van de MVV-spits ging er wel in.

Fortuna Sittard nam in de slotfase van de eerste helft met twee doelpunten brutaal de leiding, maar Verheydt trok de stand kort na rust met een prachtige treffer weer gelijk. Pieter Nys bezorgde MVV daarna de winst én de koppositie.

Spectaculaire overwinning

Almere City FC boekte een spectaculaire overwinning bij Telstar. De ploeg van trainer Jack de Gier stond bij rust met 2-0 voor, maar keek na 70 minuten tegen een achterstand van 3-2 aan. In het laatste kwartier trok Almere City de wedstrijd met vier doelpunten alsnog naar zich toe: 3-6. Soufyan Ahannach tekende voor drie treffers.

De confrontatie onder aan de Jupiler League tussen Achilles '29 en FC Oss werd gewonnen door de Brabanders: 1-2. Bij Oss maakte topschutter Tom Boere zijn dertiende treffer van het seizoen. FC Volendam tegen RKC Waalwijk eindigde in 1-1, SC Cambuur won met 1-0 bij FC Emmen en FC Eindhoven klopte FC Den Bosch met 2-0. Helmond Sport zegevierde met 4-1 bij FC Dordrecht.