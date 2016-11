Monaco naast Nice aan kop

LORIENT - AS Monaco heeft zich vrijdag aan kop van de Franse competitie gemeld. De Monegasken wonnen met 3-0 bij Lorient en kwamen daardoor in punten op gelijke hoogte met Olympique Nice. Beide clubs staan nu op 29 punten, maar Nice heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

Door ANP - 18-11-2016, 21:13 (Update 18-11-2016, 21:13)

Monaco trok de wedstrijd tegen hekkensluiter Lorient pas naar zich toe nadat Radamel Falcao in het veld was gekomen. De Colombiaanse spits stond amper een minuut binnen de lijnen toen hij in de 64e minuut de score opende. Drie minuten later verdubbelde Thomas Lemar de voorsprong van Monaco uit een vrije trap. In blessuretijd tekende invaller Gabriel Boschilia, ook uit een vrije trap, voor de 0-3.

Nice speelt zondagavond pas, uit tegen Saint-Étienne. Paris Saint-Germain kan zaterdag in punten op gelijke hoogte komen met Monaco en Nice als het wint van FC Nantes.