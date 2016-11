Vraagtekens bij Heerenveen om Schaars

HEERENVEEN - Trainer Jurgen Streppel van sc Heerenveen weet pas zaterdag of hij Stijn Schaars kan opstellen tegen Vitesse. De aanvoerder van de Friese ploeg viel vorige week geblesseerd uit tijdens zijn rentree in het Nederlands elftal. Voor Schaars zat de oefeninterland tegen België (1-1) er al na een kwartier op vanwege problemen met zijn kuit. De middenvelder miste daardoor een paar dagen later de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.

,,De kans is groot dat hij niet speelt, maar we zullen zien'', zei Streppel vrijdag. Schaars vormt dit seizoen bij Heerenveen een sterk middenveld met Yuki Kobayashi en Pelle van Amersfoort. Die laatste miste de afgelopen twee competitieduels vanwege een operatie aan zijn blindedarm. ,,Pelle is op de weg terug, maar nog niet klaar voor negentig minuten'', zei Streppel, die zeker wel weer kan beschikken over verdediger Joost van Aken.

Heerenveen staat vierde in de eredivisie, kort achter de traditionele top drie. Vitesse neemt de negende plek in.