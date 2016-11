Duitse topper komt te vroeg voor Reus

DORTMUND - De confrontatie met Bayern München komt te vroeg voor Marco Reus. De aanvaller van Borussia Dortmund had zaterdag tijdens de kraker in de Bundesliga dolgraag zijn eerste speelminuten van dit seizoen willen maken. Reus lag ook op koers voor een rentree tegen Bayern, maar lichte hielklachten houden hem uit de selectie van trainer Thomas Tuchel.

Door ANP - 18-11-2016, 16:55 (Update 18-11-2016, 16:55)

Reus stond maanden aan de kant met een spierblessure. De Duitse international miste daardoor onder meer het EK in Frankrijk. Hij trainde deze week weer volop mee in Dortmund en leek daardoor tegen Bayern München eindelijk zijn rentree te kunnen maken, maar nieuwe problemen werpen Reus weer terug. ,,We willen niets riskeren, aangezien hij al heel lang aan de kant heeft gestaan'', zei Tuchel vrijdag.