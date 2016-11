Infantino wil ook WK voor clubs uitbreiden

ZÜRICH - Voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA heeft drastische veranderingen in gedachten voor het WK voor clubs. Infantino opperde vrijdag dat het deelnemersveld wordt uitgebreid van zeven naar liefst 32 clubs. Hij stelt bovendien voor het toernooi te verplaatsen van de winter naar de zomer.

Door ANP - 18-11-2016, 16:40 (Update 18-11-2016, 17:16)

,,De huidige voetbalwereld bestaat niet alleen uit Europa en Zuid-Amerika'', zei Infantino in interviews met Spaanse en Italiaanse kranten. ,,De wereld is veranderd, daarom moeten we het WK voor clubs interessanter maken. We willen een toernooi organiseren dat veel attractiever is dan in de huidige opzet, met meer clubs en meer kwaliteit. Dat trekt ook meer sponsoren en meer media-aandacht.'' De FIFA-voorzitter hoopt dat de veranderingen in 2019 zijn ingevoerd.

Vroeger streden de winnaar van de Europa Cup 1 of Champions League, het belangrijkste clubtoernooi in Europa, en de winnaar van de Zuid-Amerikaanse Copa Libertadores onderling om de wereldbeker. Sinds 2005 wordt jaarlijks een toernooi gehouden met de zes continentale clubkampioenen en een club uit het organiserende land. Nog steeds domineren de ploegen uit Europa en Zuid-Amerika het WK voor clubs. Infantino denkt de spanning te vergroten door het aantal deelnemers fors uit te breiden en het toernooi in juni te houden. Hoe de opzet er precies uit komt te zien, moet nog worden besproken.

Infantino stelde eerder ook al voor het deelnemersveld voor het WK voetbal, dat om de vier jaar wordt gehouden, uit te breiden van 32 naar 48 landen.