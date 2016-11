FIFA onderneemt stappen vanwege 'poppies'

LONDEN - De wereldvoetbalbond FIFA is donderdag een strafonderzoek begonnen naar Engeland en Schotland. Spelers van beide landen droegen tijdens hun onderlinge WK-kwalificatiewedstrijd van vorige week armbanden met 'poppies' (klaprozen). De klaproos is het nationale symbool van de Britse dodenherdenking.

Door ANP - 17-11-2016, 18:41 (Update 17-11-2016, 18:41)

De FIFA had beide landen van tevoren al gewaarschuwd. Het dragen van de armbanden zou gezien kunnen worden als een politieke boodschap, iets dat door de FIFA verboden is. Voor beide landen dreigt nu puntenaftrek of een boete. Wales zag om die reden al af van het dragen van de armbanden.