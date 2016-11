Ranieri hoopt dat Vardy over dode punt is

LEICESTER - Manager Claudio Ranieri van Leicester City slaakte na de goal van Jamie Vardy in de interland van Engeland tegen Spanje (2-2) op dinsdag een zucht van verlichting. De spits, vorig seizoen nog bijzonder trefzeker, stond al veertien duels droog. ,,Het ijs is eindelijk gebroken'', zei de Italiaan donderdag. ,,Het was voor iedereen belangrijk dat hij weer scoorde, niet alleen voor hem. Hopelijk krijgen we vanaf nu een nieuwe Vardy te zien.''

Door ANP - 17-11-2016, 18:07 (Update 17-11-2016, 18:07)

De spits maakte vorig seizoen 24 doelpunten in de Premier League en had daarmee een enorme bijdrage aan de eerste landstitel in de clubhistorie. Dit seizoen staat de teller pas op drie doelpunten zeventien duels voor Leicester. Zijn laatste doelpunt voor de club dateert van begin september.

Ranieri zegt altijd vertrouwen in Vardy te hebben gehouden. ,,Het is niet mogelijk om altijd maar te scoren. Ik heb geprobeerd hem te helpen, gewoon om de pech te doorbreken. Mooi dat hij nu over het dode punt lijkt.''