Eenhoorn in rvc Eredivisie CV

ANP Eenhoorn in rvc Eredivisie CV

AMSTERDAM - Robert Eenhoorn is donderdag toegetreden tot de raad van commissarissen van de Eredivisie CV, de vennootschap die de belangen behartigt van alle achttien clubs uit de hoogste klasse van het betaald voetbal. De directeur van AZ kreeg het vertrouwen van alle eredivisieclubs en is voor een periode van drie jaar benoemd.

Door ANP - 17-11-2016, 17:02 (Update 17-11-2016, 17:08)

,,Er liggen in de eredivisie grote en interessante uitdagingen te wachten, bijvoorbeeld op het gebied van de opzet van de competitie, de positie van de eredivisieclubs in het Europese voetbal en het verhogen van de sportieve kwaliteit'', vertelde Eenhoorn. ,,Ik ben verguld met de unanieme steun van mijn collega’s en ga mijn best doen om er samen met de clubs, rvc en directie een succes van te maken.”

Oud-honkballer Eenhoorn is de tweede commissaris van de Eredivisie, na directeur Eric Gudde van Feyenoord. De positie van voorzitter van de rvc van de Eredivisie blijft vacant totdat de uitkomsten van het onderzoek naar governance en besluitvorming in het voetbal is afgerond. De opdracht hiervoor zal worden verstrekt vanuit het bondsbestuur van de KNVB en de verwachting is dat de uitkomsten in het voorjaar van 2017 duidelijk worden. De dagelijkse leiding van de Eredivisie blijft in handen van Jacco Swart en Alex Tielbeke.