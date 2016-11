Uitgaansverbod voor Engelse internationals

ANP Uitgaansverbod voor Engelse internationals

LONDEN - De voetballers van het Engelse nationale team mogen niet meer uitgaan als ze zijn opgeroepen voor een interland. Dat heeft de Engelse voetbalbond FA besloten naar aanleiding van het uit de hand gelopen feest afgelopen zaterdag, meldde de BBC donderdag.

Door ANP - 17-11-2016, 14:07 (Update 17-11-2016, 14:07)

Wayne Rooney vierde die dag met veel ploeggenoten de zege van Engeland op Schotland (3-0), die vrijdag werd behaald. Een eerste lezing verhaalt dat Rooney zich op een gegeven moment liet uitnodigen voor een bruiloft, terwijl zijn medespelers naar bed gingen. Gasten van het bruidspaar tipten het blad The Sun dat de aanvaller van Manchester United stomdronken was. The Sun wist donderdag te vertellen dat tien andere spelers niet naar bed gingen, maar het feest voortzetten in een nachtclub.

De FA besloot daarop tot een uitgaansverbod voor de nationale ploeg. De bond legt geen disciplinaire straffen op.