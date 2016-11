Hervormingen in Engels voetbal van de baan

ANP Hervormingen in Engels voetbal van de baan

LONDEN - De nieuwe opzet van het Engelse profvoetbal gaat voorlopig niet door. Dat heeft de English Football League (EFL), dat de competities onder de Premier League vertegenwoordigt, woensdag verklaard.

Door ANP - 16-11-2016, 16:50 (Update 16-11-2016, 16:52)

De EFL presenteerde in mei een ambitieus plan met onder meer de invoering van een winterstop en de uitbreiding van het aantal divisies van vier naar vijf, met elk twintig clubs.

De onderhandelingen tussen onder meer de Engelse voetbalbond FA en de EFL liepen stuk op het voorstel om de wedstrijden in de FA Cup te verplaatsen van het weekend naar doordeweeks. Er was al aardig wat weerstand van de clubs toen de plannen gepresenteerd werden, omdat ploegen in de lagere divisies jaarlijks 38 wedstrijden zouden gaan spelen in plaats van de gebruikelijke 46.

Eerder deze maand sloot de FA een zesjarig tv-contract met meerdere zenders af voor de wedstrijden in de FA Cup, ter waarde van 950 miljoen euro.