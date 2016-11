Stadsbestuur wil namen kopers AC Milan

MILAAN - AC Milan moet de namen prijsgeven van de Chinese investeerders die de club van Silvio Berlusconi gaan overnemen. Gebeurt dat niet, dan kan de club rekenen op een onderzoek naar het witwassen van geld.

Door ANP - 16-11-2016, 14:23 (Update 16-11-2016, 14:23)

Dat heeft de lokale politicus David Gentili, bekend als maffiabestrijder, woensdag gezegd. Hij ziet het als een taak van de gemeenteraad naar informatie te vragen en, mocht dat uitblijven, de autoriteiten te wijzen op mogelijke witwaspraktijken.

De overname van AC Milan door Chinezen is zo goed als rond. Een consortium, onder leiding van zakenman Li Yonghong, wil de huidige voorzitter Berlusconi voor 740 miljoen euro uitkopen. Het is niet bekend wie de andere investeerders in het consortium zijn.