ANP Ook bondscoach van Congo sneuvelt

BRAZZAVILLE - Pierre Lechantre is ontslagen als coach van de nationale voetbalploeg van Congo. De 66-jarige Fransman is al de vierde bondscoach van een Afrikaans land die gedwongen weg moet, sinds vorige maand de kwalificatie voor het WK van 2018 is begonnen.

Door ANP - 16-11-2016, 9:44 (Update 16-11-2016, 9:44)

De nederlaag tegen Oeganda (1-0) van zaterdag werd Lechantre, in 2000 nog winnaar van de Afrika Cup met Kameroen, fataal. Congo staat na twee duels puntloos onderaan in de groep, nadat het eerder ook van Egypte verloor.

Lechantre was een jaar in dienst van de Congolese voetbalbond. Eerder ontsloegen Algerije, Gabon en Libië hun bondscoach na teleurstellende resultaten in de kwalificatiereeks.