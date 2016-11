Positie Klinsmann bij VS wankelt

SAN JOSÉ - De positie van Jürgen Klinsmann als bondscoach van de Verenigde Staten is er met de forse nederlaag van dinsdag bij Costa Rica (4-0) bepaald niet beter op geworden. Na de nederlaag van vrijdag tegen Mexico, het eerste duel in de beslissende groepsfase om kwalificatie voor het WK voetbal, was het al onrustig geworden rond de Duitser, die sinds 2011 de Amerikaanse voetbalploeg onder zijn hoede heeft. ,,We nemen geen beslissingen meteen na een wedstrijd'', zei Sunil Gulati, voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond, na het tweede verlies op rij.

Door ANP - 16-11-2016, 9:40 (Update 16-11-2016, 9:40)

,,We gaan nadenken over wat er vandaag gebeurd is en de situatie met Jürgen bespreken'', aldus Gulati, die eerder nog zijn volledige steun aan de bondscoach had uitgesproken. De naam van voormalig bondscoach Bruce Arena zingt al rond als mogelijke opvolger. Klinsmann zelf was ontgoocheld: ,,Dit is een bittere pil, dit is de nederlaag die het meeste zeer doet in de vijf jaar dat ik hier werk.''