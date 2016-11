Engeland geeft zege weg tegen Spanje

LONDEN - Engeland heeft dinsdagavond in de oefeninterland tegen Spanje op Wembley de zege laten glippen: 2-2. De thuisploeg leek lange tijd op een fraaie zege van 2-0 af te stevenen. Door treffers van Iago Aspas in de 89e minuut en Isco diep in blessuretijd ontsnapten de bezoekers alsnog aan een nederlaag. Beiden waren na de rust ingevallen bij Spanje, dat in een groot deel van de wedstrijd de mindere ploeg was. De Britten lieten echter te veel kansen liggen, met een onverwachte remise als pijnlijk resultaat.

Door ANP - 15-11-2016, 23:07 (Update 15-11-2016, 23:07)

Adam Lallana en Jamie Vardy kwamen tot scoren voor de thuisploeg. Vardy (Leicester City) had in zijn laatste veertien duels niet gescoord.

Voor Gareth Southgate was het vooralsnog zijn vierde en laatste interland als bondscoach van Engeland. Hij nam begin oktober de taken over van Sam Allardyce, die na alle ophef over zijn bedenkelijke rol in een undercoverproject van de Daily Telegraph moest vertrekken. Onder leiding van Southgate won de Engelse ploeg in de WK-kwalificatie van Malta en Schotland en eindigde het duel met Slovenië in een gelijkspel.