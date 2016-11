Dolberg aan de kant met voetblessure

MLADA BOLESLAV - De oefeninterland in en tegen Tsjechië gaat dinsdagavond aan de Deense aanvaller Kasper Dolberg voorbij. Volgens berichten in de Deense media heeft de negentienjarige Ajacied een voetblessure opgelopen tijdens de training op maandag. Het is nog onduidelijk hoelang Dolberg rust moet houden.

Door ANP - 15-11-2016, 19:58

De jonge spits, die de laatste maanden bij Ajax een uitstekende indruk maakt, debuteerde vrijdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan in Kopenhagen (4-1). Hij mocht in de 82e minuut invallen.