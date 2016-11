Van Marwijk verliest met Saudi's van Japan

SAITAMA - Bert van Marwijk heeft dinsdag met Saudi-Arabië de eerste nederlaag moeten incasseren in de beslissende ronde van de WK-kwalificatie. De ploeg van de Nederlandse bondscoach ging in Saitama onderuit tegen Japan: 2-1. Met tien punten uit vijf wedstrijden gaat Saudi-Arabië nog wel aan kop in groep B, maar moet nu Japan naast zich dulden.

Door ANP - 15-11-2016, 14:09 (Update 15-11-2016, 14:09)

Het elftal van Van Marwijk kwam op slag van rust op achterstand, via een benutte strafschop van de Japanse middenvelder Hiroshi Kiyotake. Genki Haraguchi verdubbelde tien minuten voor tijd de voorsprong van het gastland, maar Omar Hawsawi maakte het nog even spannend met de 'aansluitingstreffer'. In blessuretijd werd de Saudische aanvoerder Osama Hawsawi met twee keer geel van het veld gestuurd.