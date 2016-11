Robben inzetbaar tegen Dortmund

MÜNCHEN - Arjen Robben kan zaterdag meespelen in de topper van Bayern München in en tegen Dortmund. Uit testen van de arts van de Duitse club is gebleken dat de Nederlander geen ernstige blessure heeft opgelopen. Niets staat de deelname van Robben aan het duel met Borussia in de weg, zo meldt de club maandag.

Door ANP - 14-11-2016, 17:06 (Update 14-11-2016, 17:06)

Robben kreeg in de eerste helft van de kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg last aan de achterkant van zijn bovenbeen. Uit voorzorg haalde bondscoach Danny Blind de aanvaller in de rust naar de kant. De voetballer die de openingstreffer tegen Luxemburg had gemaakt, zei na afloop zelf dat hij verder had gekund, maar dat de dokter geen risico wilde nemen.