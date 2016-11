Engeland start tegen Spanje zonder Rooney

LONDEN - Engeland start dinsdag in de vriendschappelijke interland tegen Spanje zonder aanvoerder Wayne Rooney. Dat heeft bondscoach Gareth Southgate maandag bekendgemaakt. Rooney ontbrak maandag in de afsluitende training wegens lichte klachten. De bondscoach bevestigde daarop dat middenvelder Jordan Henderson de aanvoerdersband overneemt in de wedstrijd op Wembley.

Door ANP - 14-11-2016, 15:42 (Update 14-11-2016, 15:42)

,,Ik zou deze wedstrijd toch al niet met Wayne starten'', zei Southgate. ,,Voor mij is het belangrijk dat we verschillende leiders hebben. Ik ben van mening dat we niet één aanvoerder kunnen hebben. Er is te veel verantwoordelijkheid op Wayne terechtgekomen. We moeten dat verdelen. Zodra een team meer van zulke leiders heeft, kun je veel succes behalen.''

Behalve Rooney miste ook Ryan Bertrand de laatste training. Voor Southgate, die tijdelijk de taken overnam van de vertrokken Sam Allardyce, is het duel met Spanje vooralsnog zijn laatste wedstrijd.