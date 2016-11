Pröpper en De Jong terug op trainingsveld PSV

EINDHOVEN - PSV-trainer Phillip Cocu heeft maandag Davy Pröpper en Siem de Jong weer op het trainingsveld kunnen begroeten. Pröpper raakte anderhalve week geleden geblesseerd in het duel met FC Twente en moest met knieklachten afzeggen voor Oranje voor de interlands tegen België en Luxemburg. Hij trainde nog wel apart van de groep.

De Jong, die wel met de groep meetrainde, kwam voor het laatst op 19 oktober in actie tegen Bayern München. De middenvelder moest daarna rust nemen vanwege problemen aan een kuit. De terugkeer van beide spelers is weer eens goed nieuws voor Cocu, die middenvelder Andrés Guardado vermoedelijk enkele weken moet missen. De international van Mexico blesseerde zich vrijdag in een interland tegen de Verenigde Staten aan de hamstring. Hij meldt zich deze week in Eindhoven. PSV hervat de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Willem II. Vier dagen later volgt een uitwedstrijd tegen Atlético Madrid voor de Champions League.