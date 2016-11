België speelt Estland weg: 8-1

ANP België speelt Estland weg: 8-1

BRUSSEL - België lijkt hard op weg naar het wereldkampioenschap voetbal van 2018. Tegen Estland behaalde het team van de Spaanse trainer Roberto Martinez op zeer overtuigende wijze de vierde zege in vier wedstrijden: 8-1. Griekenland, dat tot zondag ook nog zonder puntenverlies was in groep H, speelde in Piraeus met 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. België heeft nu twee punten voorsprong op Griekenland, en bovendien een doelsaldo van liefst plus twintig (21-1).

Door ANP - 13-11-2016, 22:47 (Update 13-11-2016, 22:48)

Griekenland kwam door een eigen doelpunt van keeper Orestis Karnezis in de 33e minuut acher tegen Bosnië. In de vijfde minuut van de blessuretijd van de tweede helft maakte Georgios Tzavelas alsnog gelijk. België neemt het de volgende speelronde in maart op tegen Griekenland.

In de eerste 25 minuten scoorde België drie keer. Thomas Meunier kopte in de achtste minuut de bal in het doel. Na ruim een kwartier nam Dries Mertens de tweede treffer voor zijn rekening. De oud-PSV'er had geluk dat zijn schot door een verdediger van richting werd veranderd. Eden Hazard scoorde niet veel later ook, en een grote score leek aanstaande. België werd even wat gemakzuchtig en gaf de 3-1, door laconiek uitverdedigen, weg. Henri Anier profiteerde in de 29e minuut: 3-1. Dat betekende het eerste tegendoelpunt voor België in de WK-kwalificatie.

De vierde treffer van België, in de 62e minuut, was fraai. Yannick Carrasco was het eindstation van een aanval die kort daarvan was begonnen bij doelman Thibaut Courtois. Mertens maakte kort daarna de 5-1 door de bal dit keer via Ragnar Klavan in het doel te schieten. De zesde treffer kwam wel op naam van Mertens zelf. De kleine aanvaller stiftte de bal knap over keeper Mikhel Aksalu. Romelu Lukaku scoorde in de 83e en 88e minuut ook nog: 7-1 en 8-1.