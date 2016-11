Robben wordt niet vrolijk van Oranje

LUXEMBURG - Arjen Robben maakt zich zorgen om het Nederlands elftal. In een openhartige bui concludeerde de aanvoerder van Oranje zondag na de moeizaam gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg (1-3) dat de ploeg van bondscoach Danny Blind kwaliteit mist om een tegenstander de wil op te leggen. ,,Natuurlijk, het gaat om de drie punten en dat doel is bereikt. Maar het voetbal is nog niet best, ik word daar niet vrolijk van'', zei Robben.

Door ANP - 13-11-2016, 21:50 (Update 13-11-2016, 21:50)

De langverwachte rentree van Robben in Oranje duurde slechts 45 minuten. De maker van de openingstreffer moest zich in de rust laten vervangen met een lichte blessure en bekeek de tweede helft vanaf de bank. Wat hij zag, maakte hem niet vrolijk. ,,Er ging veel fout. Slordige passes, verkeerde keuzes. Bovendien konden zij best vaak gevaarlijk counteren als wij de bal kwijtraakten. Het moet beter, het moet echt beter. Helemaal als we naar Rusland willen met z'n allen.''