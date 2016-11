Dost baalt, ondanks winst op Luxemburg

LUXEMBURG - Bas Dost hield gemengde gevoelens over aan de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Luxemburg. Natuurlijk was de spits blij met de winst (1-3) en de noodzakelijke drie punten op weg naar het WK van 2018. ,,Maar zelf baal ik wel een beetje dat ik niet gescoord heb. Ik kan beter dan wat ik heb laten zien'', zei Dost, die een kans kreeg in de basis bij afwezigheid van Vincent Janssen (hersenschudding).

De spits van Sporting Portugal hoopte tegen Luxemburg, op papier de zwakste tegenstander in de WK-kwalificatie, zijn vooralsnog enige doelpunt in Oranje een vervolg te kunnen geven. ,,Maar het gaat om het teambelang en we hebben gewonnen, dat is het belangrijkste. Soms heb je wel eens van die wedstrijden waarin je minder ballen krijgt voor de goal. Gelukkig kregen anderen die ballen wel en konden zij het afmaken'', aldus Dost. ,,Drie punten in de tas en snel terug naar huis, dat gevoel overheerst bij iedereen.''