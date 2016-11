Oranje bij rust op 1-1 tegen Luxemburg

ANP Oranje bij rust op 1-1 tegen Luxemburg

LUXEMBURG - Het Nederlands elftal staat zondag halverwege de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg op 1-1. Aanvoerder Arjen Robben, na precies een jaar terug in de nationale ploeg, opende na 35 minuten de score. Kort voor rust kreeg het gastland een strafschop, toen Joshua Brenet in het zestienmetergebied Daniel Da Mota onderuit haalde. Maxime Chanot schoot vanaf 11 meter de gelijkmaker binnen.

Door ANP - 13-11-2016, 18:56 (Update 13-11-2016, 18:56)

Voor de openingstreffer van Robben had Oranje al wat kansjes gekregen. De aanvoerder zelf schoot een keer op de Luxemburgse keeper en kopte de bal even later naast. Georginio Wijnaldum knalde ook op de vuisten van de doelman. Davy Klaassen kopte de bal voor een leeg doel over, nadat hij eerst op de keeper was gestuit. Robben opende daarna alsnog de score, maar het bleek niet genoeg om met een voorsprong te gaan rusten.