Blind: doelpunt zo snel mogelijk maken

LUXEMBURG - Het Nederlands voetbalelftal wil zondagavond in de uitwedstrijd tegen Luxemburg in de WK-kwalificatie direct vanaf het begin in een hoog tempo spelen. ,,We gaan niet met geduld voetballen. We willen het doelpunt zo snel mogelijk maken'' , aldus bondscoach Danny Blind vooraf tegen de NOS.

Door ANP - 13-11-2016, 17:44 (Update 13-11-2016, 17:44)

Arjen Robben doet zondag voor het eerst sinds een jaar weer mee bij Oranje. Blind: ,,We moeten het als team doen, maar hij is daarin een belangrijke schakel. Ik hoop dat hij het verschil kan maken.''

De backs van Oranje hebben in Luxemburg in aanvallend opzicht een belangrijke taak. Niet alleen de buitenspelers Robben en Wesley Sneijder moeten spits Bas Dost van voorzetten voorzien, maar ook Daley Blind en Joshua Brenet. ,,In het tegenwoordige voetbal is het niet meer zo dat je als buitenspeler telkens maar je mannnetje voorbij komt en panklare voorzetten aflevert. Het gaat om veel positiewisselingen. Uiteindelijk wil je dat er aanvoer komt. Je zoekt ook andere oplossingen. De back is er daar één van'', aldus Blind. ,,Het gaat vanavond in eerste instantie om winnen.''