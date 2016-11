Oranje met Brenet en Ramselaar in Luxemburg

LUXEMBURG - Het Nederlands elftal begint zondag om 18.00 uur met Joshua Brenet en Bart Ramselaar in de ploeg aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. De twee PSV'ers debuteerden woensdag in de oefeninterland tegen België (1-1) als invallers in Oranje. Vier dagen later staan Brenet en Ramselaar voor het eerst in de basis.

Door ANP - 13-11-2016, 17:09 (Update 13-11-2016, 17:09)

Bondscoach Danny Blind geeft de aanvallend ingestelde Brenet als rechtsback de voorkeur boven Joël Veltman. Ramselaar neemt op het middenveld de plek over van Stijn Schaars, die tegen de Belgen geblesseerd uitviel. Aanvoerder Arjen Robben maakt in en tegen Luxemburg zijn rentree, exact een jaar na zijn laatste interland. Robben vormt de voorhoede met spits Bas Dost en Wesley Sneijder, die 'hangend' aan de linkerkant staat.