Simons (39) terug in Belgische selectie

BRUSSEL - Bondscoach Roberto Martinez van België heeft oudgediende Timmy Simons op het laatste moment opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijd zondagavond tegen Estland. De Spanjaard selecteerde de bijna veertigjarige aanvoerder van Club Brugge na het wegvallen van Christian Kabasele. De verdediger van Watford raakte zaterdagavond op de training geblesseerd.

Door ANP - 13-11-2016, 12:02 (Update 13-11-2016, 12:02)

Simons (ex-PSV) heeft 93 interlands achter zijn naam. Alleen oud-international Jan Ceulemans kwam vaker uit voor de 'Rode Duivels' (96 duels). Als Simons zondagavond in actie komt in Brussel, wordt hij de oudste speler ooit die in de Belgische ploeg speelde.

Nadat hij niet werd geselecteerd voor het WK van 2014 in Brazilië, leek de interlandloopbaan van Simons voorbij. Voor de oefeninterland tegen Australië in september 2014 in Luik nam hij met Daniel Van Buyten feestelijk afscheid. Door de vele blessures in de Belgische verdediging (naast Kabasele onder anderen ook Kompany, Alderweireld, Vermaelen en Lombaerts) heeft de bondscoach hem toch weer nodig.