Blind en Advocaat ruziën om Lens

LUXEMBURG - Bondscoach Danny Blind ontkent dat hij schuld heeft aan de hamstringblessure die Jeremain Lens woensdag opliep tijdens de oefeninterland tegen België (1-1). Het verhaal ging dat Blind met trainer Dick Advocaat van Fenerbahçe had afgesproken dat Lens vanwege lichte klachten aan de kant zou blijven. ,,Ik heb me daar uitermate over verbaasd, ik had geen enkele afspraak met Advocaat'', zei Blind zaterdag in Luxemburg.

Door ANP - 12-11-2016, 19:50 (Update 12-11-2016, 19:50)

Lens liep tegen België in de tweede helft, tijdens een felle sprint, een hamstringblessure op. De aanvaller van Fenerbahçe staat vermoedelijk wekenlang aan de kant. ,,Ik heb vorige week na de Europese wedstrijd tegen Manchester United wel met Dick gebeld. Hij repte toen met geen woord over hamstringklachten'', aldus Blind. ,,Het enige wat hij zei, was dat Lens nog wat irritatie aan de knie had, een overblijfsel van diens tijd bij Sunderland. Ik heb Dick verteld dat ik Jeremain tegen België ging opstellen en tegen Luxemburg waarschijnlijk niet, omdat Robben terug kwam. Hij vond dat prima. Daarom verbaas ik me zeer over deze gang van zaken.''