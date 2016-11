Hattrick Friday voor AZ in Turkije

ISTANBUL - AZ heeft zaterdag in Istanbul een oefenwedstrijd tegen de Turkse kampioen Besiktas met ruime cijfers gewonnen. De Alkmaarse club zegevierde met 4-1. Fred Friday was de gevierde man bij de bezoekers. Hij scoorde drie keer. Het andere doelpunt van AZ kwam op naam van Robert Mühren. Namens Besiktas bepaalde Marcelo (ex-PSV) de toch wel verrassende eindstand op 4-1. Dabney dos Santos moest bij AZ in de eerste helft met een blessure naar de kant.

Door ANP - 12-11-2016, 15:48 (Update 12-11-2016, 15:48)