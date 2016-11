Engeland met drie kopballen langs Schotten

LONDEN - Engeland heeft de koppositie in zijn kwalificatiepoule voor het WK voetbal van 2018 vrijdag verstevigd. Op Wembley werd Schotland met 3-0 verslagen. Alle doelpunten werden gemaakt met het hoofd.

Door ANP - 11-11-2016, 22:52 (Update 11-11-2016, 22:54)

De eerste treffer kwam halverwege de eerste helft op naam van Daniel Sturridge. In de tweede helft kopten ook Adam Lallana (50e minuut) en Gary Cahill (61e minuut) raak voor het team van interim-bondscoach Gareth Southgate. Die mag door de ruime zege steeds meer hopen dat hij het vertrouwen krijgt van de Engelse voetbalbond en een aanstelling voor langere tijd krijgt.

Schotland kon lange tijd goed meekomen met de Engelsen, maar miste een paar goede kansen. Na de tweede treffer van Lallana kwam Engeland niet echt meer in de problemen. De spelers van Engeland en Schotland voetbalden met een zwarte armband met daarop een klaproos, ondanks een verbod van de FIFA. Ze eerden zo de slachtoffers van alle oorlogen waar de landen in het verleden bij betrokken waren.

Met tien punten uit vier wedstrijden is Engeland een eind op weg richting het toernooi in Rusland. Slovenië volgt in groep F met acht punten. Benjamin Verbic maakte vrijdag in de uitwedstrijd tegen Malta aan het begin van de tweede helft het enige doelpunt voor de Slovenen.

Slowakije versloeg Litouwen met 4-0 en steeg van de vijfde naar de derde plaats, met vier punten achterstand op Engeland. Bij rust was het al 3-0; Adam Nemec, oud-speler van Willem II, Juraj Kucka en Martin Skrtel scoorden. Na de pauze trof ook Marek Hamsik nog doel.