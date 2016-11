Frankrijk ontsnapt tegen Zweden

ANP Frankrijk ontsnapt tegen Zweden

SAINT-DENIS - Frankrijk heeft de macht gegrepen in groep A van de WK-kwalificatie, waarin ook het Nederlands elftal actief is. De verliezend finalist van het laatste EK had het in een volgepakt Saint-Denis erg lastig met Zweden (2-1). De arbitrage zag even voor de beslissende treffer van Dimitri Payet over het hoofd dat Antoine Griezmann buitenspel stond.

Door ANP - 11-11-2016, 22:50 (Update 11-11-2016, 23:00)

Frankrijk heeft tien punten na vier kwalificatiewedstrijden. Zweden blijft voorlopig op zeven punten steken en moet zondag mogelijk Oranje naast zich dulden. Het elftal van bondscoach Danny Blind moet daarvoor wel bij Luxemburg winnen.

Frankrijk wilde zondag niet in actie komen. Het is dan precies een jaar geleden dat er maar liefst 130 onschuldige slachtoffers vielen bij een reeks terroristische aanslagen in Parijs. Voor het duel met Zweden was het ook een minuut doodstil in Saint-Denis.

Emil Forsberg schoot de Zweden verrassend op voorsprong. Hij verraste doelman Hugo Lloris in de 54e minuut met een vrije trap. Het antwoord van de Fransen liet drie minuten op zich wachten. Paul Pogba kopte de gelijkmaker binnen. Payet schoot de Fransen in de 65e minuut op voorsprong (2-1). Hij had geluk dat de arbitrage niet zag dat Griezmann buitenspel stond. Frankrijk ontsnapte in de slotfase nog toen de voor John Guidetti ingevallen Isaac Thelin in kansrijke positie rakelings naast schoot.