ANP Dost wil zijn kans grijpen in Oranje

ALKMAAR - Bij afwezigheid van de geblesseerde Vincent Janssen krijgt Bas Dost zondag een kans in de spits bij het Nederlands elftal. Precies een jaar na zijn eerste en vooralsnog enige interland als basisspeler stapt Dost in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg weer met het rugnummer 9 het veld op. ,,Deze kans komt onverwacht, maar ook dat is de voetballerij. Als iemand wegvalt, moet je er staan'', zei Dost vrijdag na de training in Alkmaar. ,,En als je de kans krijgt, moet je die grijpen ook. Dat wil ik doen.''

Door ANP - 11-11-2016, 15:32 (Update 11-11-2016, 15:37)

De spits van Sporting Portugal moet het normaal gesproken hebben van invalbeurten. Slechts één keer begon Dost in de basis, vorig jaar tegen Wales. Samen met Arjen Robben verzorgde hij toen de hele Nederlandse productie (3-2). ,,Grappig dat we zondag precies een jaar later weer samen aan de aftrap staan. Robben is een speler van de buitencategorie, we zijn blij dat hij er weer bij is. Met hem erbij wordt het makkelijker voetballen. Arjen is altijd aanspeelbaar en ziet de ruimtes. Ik heb heel veel zin in zondag.''

Dost heeft Janssen voor zich in Oranje, maar de spits van Tottenham Hotspur liep woensdag tegen België (1-1) een hersenschudding op. ,,Zo kan het lopen. Normaal mag ik 25 tot 30 minuten invallen, nu ga ik starten. Ik zit niet meer bij Heracles Almelo of sc Heerenveen, maar bij het Nederlands elftal. Als je daarin een kans krijgt, moet je die pakken. Ik ga er alles aan doen om tegen Luxemburg lekker te spelen en doelpunten te maken. We hebben genoeg kwaliteiten om van ze te winnen. We zijn het ook aan onze stand verplicht om dat te doen.''