ANP Compleet Oranje blijft fit in Alkmaar

ALKMAAR - Met een volledige groep van 23 spelers heeft het Nederlands elftal vrijdag achter gesloten deuren in Alkmaar getraind. De middenvelders Marten de Roon en Leroy Fer, donderdag opgeroepen door bondscoach Danny Blind, deden in het stadion van AZ voor het eerst mee. Oranje bereidt zich voor op de laatste interland van dit jaar, de WK-kwalificatiewedstrijd zondag in en tegen Luxemburg.

Door ANP - 11-11-2016, 14:12 (Update 11-11-2016, 14:12)

Tijdens de oefeninterland van woensdag tegen België (1-1) kreeg de toch al zo volle ziekenboeg van Oranje aanvulling van Stijn Schaars, Vincent Janssen en Jeremain Lens. Die drie basiskrachten kunnen allemaal niet meedoen tegen Luxemburg. De besloten training in het AZ-stadion leverde Blind geen extra kopzorgen op. Iedereen stapte na ruim een uur trainen weer fit van het veld.

Het Nederlands elftal vliegt zaterdag naar Luxemburg, waar het 's avonds traint in het Stade Josy Barthel.