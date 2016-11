Colombia en Chili scoren niet

BARRANQUILLA - Het voetbalduel tussen Colombia en Chili in de WK-kwalificatiestrijd heeft donderdag geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen kwamen niet tot scoren in stadion Metropolitano Roberto Meléndez in de Colombiaanse stad Barranquilla (0-0).

Door ANP - 10-11-2016, 23:47 (Update 10-11-2016, 23:47)

Rechtsback Santiago Arias, uitkomend voor PSV, speelde de hele wedstrijd voor Colombia. Davinson Sánchez, de Colombiaanse verdediger van Ajax, moest het duel vanaf de tribune bekijken. Chili voetbalde zonder de geblesseerde Alexis Sánchez, één van de sterspelers van Arsenal.

Beide ploegen maakten veel overtredingen, waardoor het spel vaak stil lag. Colombia klom naar de derde positie van de Zuid-Amerikaanse poule van de WK-kwalificatie. Chili staat voorlopig vijfde. Koploper Brazilië stuit vrijdag vanaf 0.45 uur (Nederlandse tijd) in Belo Horizonte op Argentinië, dat de punten goed kan gebruiken. Lionel Messi en zijn ploeggenoten bekleden een teleurstellende zesde positie.

De beste vier ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van 2018 in Rusland. De nummer vijf van de eindklassering krijgt een herkansing in de play-offs.