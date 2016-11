Strenge veiligheidsmaatregelen Qatar na dode

ANP Strenge veiligheidsmaatregelen Qatar na dode

DOHA - De organisatoren van het wereldkampioenschap voetbal van 2022 in Qatar gaan de veiligheidsmaatregelen rond de bouw van stadions naar eigen zeggen aanscherpen. Dat is het gevolg van de dood van een 29-jarige Nepalees, die eind oktober tijdens werkzaamheden bij het Wakrah Stadium (ten zuiden van Doha) werd overreden door een vrachtwagen.

Door ANP - 10-11-2016, 10:54 (Update 10-11-2016, 10:54)

,,We hebben geleerd van deze tragische gebeurtenis. Een herhaling moeten we voorkomen'', aldus Hassan Al Thawadi, secretaris-generaal van het organiserend comité. Volgens de autoriteiten in Qatar was het de eerste dode die is gevallen tijdens de werkzaamheden voor het WK dat over zes jaar plaatsvindt. Mensenrechtenorganisaties bekritiseren het land al langer en zeggen dat er op de bouwplaatsen al honderden doden zouden zijn gevallen. Vooral werknemers uit Azië worden door Qatar ingezet voor de bouwprojecten.