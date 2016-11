Engelse arbitrage voor Oranje in Luxemburg

AMSTERDAM - Het Nederlands elftal krijgt zondag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg te maken met Engelse arbitrage. Scheidsrechter Anthony Taylor leidt de wedstrijd in stadion Josy Barthel, met hulp van zijn landgenoten Stephen Child en Gary Beswick langs de zijlijnen. De 38-jarige Taylor floot eerder dit seizoen Ajax in de voorronde van de Champions League tegen de Griekse club PAOK Saloniki.

Door ANP - 10-11-2016, 9:24 (Update 10-11-2016, 9:24)

Kevin Strootman mist de confrontatie met Luxemburg vanwege een schorsing. De middenvelder kreeg eerder in de WK-kwalificatie geel tegen Zweden en Frankrijk, waardoor hij automatisch voor één wedstrijd is geschorst. Virgil van Dijk staat op scherp. Als de verdediger zondag geel krijgt van Taylor, mist hij op 25 maart de volgende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije.