ANP Debuut PSV'ers Brenet en Ramselaar in Oranje

AMSTERDAM - Joshua Brenet en Bart Ramselaar hebben woensdag hun debuut gemaakt in het Nederlands elftal. De PSV'ers kregen van bondscoach Danny Blind speeltijd in de oefeninterland tegen België.

Door ANP - 9-11-2016, 22:04 (Update 9-11-2016, 22:42)

Verdediger Brenet kwam direct na rust in het veld voor middenvelder Davy Klaassen, die in de 38e minuut uit een strafschop de score had geopend in de Amsterdam ArenA. De PSV'er was maandag alsnog opgeroepen door bondscoach Danny Blind als vervanger van Rick Karsdorp, die zich met liesklachten moest afmelden.

Brenet had vorig jaar nog pittige kritiek op Blind. De PSV'er riep dat de bondscoach in zijn selectiebeleid een voorkeur voor spelers van Ajax zou hebben. Maandag werd dat in een onderling gesprek uitgepraat.

Ramselaar mocht in de slotfase Georginio Wijnaldum komen aflossen. Hij vierde net als Brenet zijn debuut in de nationale ploeg.