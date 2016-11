Excelsior speelt tegen Curaçao gelijk

ROTTERDAM - Excelsior heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen het nationale team van Curaçao woensdagavond zien eindigen in een gelijkspel. Op Woudestein bleven de Rotterdammers steken op 1-1. Kevin Vermeulen schoot de thuisploeg in de 61e minuut naar een 1-0 voorsprong. In de 73e minuut tekende Felitciano Zschusschen voor de gelijkmaker.

Door ANP - 9-11-2016, 21:39 (Update 9-11-2016, 21:39)

Curaçao begon met drie oud-spelers van Excelsior in de basis. Alleen Brandley Kuwas en Dustley Mulder maakten de negentig minuten vol, Rangelo Janga werd in de tweede helft gewisseld. Bij de Rotterdammers maakte keeper Alessandro Damen halverwege de wedstrijd zijn rentree onder de lat, nadat hij vanwege een blessure aan de kant had gestaan.

NEC speelde eerder op woensdag een oefenwedstrijd tegen de Duitse club SV Hönnepel-Niedermörmter, uitkomend in de vijfde divisie. Quincy Owusu en André Fomitschow schoten beiden raak en bezorgden NEC een 2-0 overwinning.