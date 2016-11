Oranje raakt ook Janssen kwijt

AMSTERDAM - In navolging van Stijn Schaars heeft ook Vincent Janssen de oefeninterland van Oranje woensdag tegen België al vroeg moeten verlaten. De spits van Tottenham Hotspur stapte na 25 minuten spelen het veld af. Janssen, die in de openingsfase twee keer in botsing kwam met de Belgische keeper Simon Mignolet, kon niet verder en liet zich vervangen door Bas Dost.

Door ANP - 9-11-2016, 21:24 (Update 9-11-2016, 21:24)

Schaars was al na een kwartiertje van het veld gegaan met een blessure aan zijn rechteronderbeen. De middenvelder van sc Heerenveen, die na 2,5 jaar afwezigheid zijn rentree vierde in Oranje, greep naar zijn kuit en gebaarde naar de kant dat hij gewisseld moest worden. Schaars werd afgelost door Jordy Clasie. Tien minuten later ging ook Janssen naar de kant.