ANP Schaars valt vroeg uit bij Oranje

AMSTERDAM - Voor Stijn Schaars heeft zijn rentree woensdag in het Nederlands elftal slechts een kwartiertje geduurd. De middenvelder kreeg al vroeg in de oefeninterland tegen België last van zijn rechteronderbeen. Schaars greep naar zijn kuit en gebaarde naar de kant dat hij gewisseld moest worden.

Door ANP - 9-11-2016, 21:10 (Update 9-11-2016, 21:10)

Zo liep de rentree van de 32-jarige Gelderlander in Oranje, na 2,5 jaar afwezigheid, uit op een teleurstelling. Schaars is dit seizoen bij sc Heerenveen weer helemaal opgeleefd en kwam daardoor in beeld bij bondscoach Danny Blind. Die riep de controlerende middenvelder op omdat Kevin Strootman zondag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg niet kan meedoen vanwege een schorsing. Schaars, de beoogde vervanger van Strootman tegen Luxemburg, moest zich tegen België echter al snel laten vervangen door Jordy Clasie.