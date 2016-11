Robben meldt zich bij Oranje

ANP Robben meldt zich bij Oranje

AMSTERDAM - Arjen Robben heeft zich woensdag kort voor de oefeninterland tegen België gemeld bij het Nederlands elftal. De aanvoerder bekijkt de wedstrijd tegen de 'Rode Duivels' in de Amsterdam ArenA vanaf de bank. Robben, die de afgelopen dagen bij zijn club Bayern München een eigen programma afwerkte, staat donderdag voor het eerst op het trainingsveld met Oranje.

Door ANP - 9-11-2016, 20:20 (Update 9-11-2016, 20:55)

In overleg met de medische staf van Bayern München besloot bondscoach Danny Blind dat Robben de confrontatie met de Belgen mocht overslaan. De vleugelflitser, die langdurig blessureleed pas net achter zich heeft gelaten, richt zich volledig op de WK-kwalificatiewedstrijd zondag in en tegen Luxemburg. Exact een jaar na zijn laatste interland, tegen Wales, hoopt Robben dan zijn rentree te maken in het Nederlands elftal.

,,Ik heb woensdagochtend nog gewoon getraind bij de club'', liet Robben bij FOX Sports weten. ,,Nu ben ik er normaal bij. Het gaat natuurlijk om die wedstrijd in Luxemburg. Daar zal ik gewoon gaan spelen. De komende dagen staan nog drie trainingen op het programma bij Oranje. Dan kan ik niet zeggen dat ik de dag voor de wedstrijd tegen Luxemburg pas deze kant op kom.''

België

Robben koos er bewust voor om het duel met België vanaf de bank te bekijken. ,,Ik ben gewoon onderdeel van het team. Ik hoor bij de ploeg. Dan wil ik er natuurlijk ook kort op zitten. Ik wil zo'n wedstrijd van dichtbij meemaken. Of ik had kunnen spelen? Natuurlijk, maar van te voren hebben we het zo besloten. Dat was absoluut een juiste beslissing. Ik ben nog steeds in opbouw, heb na mijn rentree in nog geen wedstrijd negentig minuten gespeeld. Ik heb maar één doel nu: fit blijven.''

Robben had naar eigen zeggen graag meegedaan tegen de Rode Duivels. ,,Het is een heel goede tegenstander, met veel individuele kwaliteiten. Maar het gaat om de punten. En die zijn zondag te halen. Daar moet je dan soms slim mee omgaan.''