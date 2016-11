Osasuna heeft nieuwe trainer

PAMPLONA - Joaquin Caparros is de nieuwe trainer van Osasuna Pamplona. De club uit de Spaanse La Liga meldde woensdag dat het overeenstemming heeft bereikt met de 61-jarige coach over een verbintenis tot de zomer van 2018. Caparros volgt Enrique Martin op, die dinsdag werd ontslagen. Martin had met het gepromoveerde Osasuna slechts één van de eerste elf competitieduels gewonnen. De club uit Noord-Spanje staat voorlaatste.

Door ANP - 9-11-2016, 10:43

Caparros heeft een reeks clubs getraind waaronder Sevilla en Athletic Bilbao. In januari 2015 nam hij ontslag bij Granada. Zijn eerste wedstrijd met zijn nieuwe club is op 21 november tegen Leganés.