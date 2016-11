Voetbalsters op EK tegen Noorwegen en België

ROTTERDAM - De Nederlandse voetbalsters spelen komende zomer bij het Europees kampioenschap in eigen land tegen Noorwegen, Denemarken en België. Dat is dinsdag bepaald door loting in het Luxor Theater in Rotterdam.

Door ANP - 8-11-2016, 18:51 (Update 8-11-2016, 18:55)

Oranje en Noorwegen stonden in maart tijdens het olympisch kwalificatietoernooi ook tegenover elkaar. Noorwegen was toen met 4-1 te sterk, en Oranje liep uiteindelijk deelname aan de Spelen in Rio mis.

Het EK is van 16 juli tot en met 6 augustus. Het team van bondscoach Arjan van der Laan begint het toernooi op 16 juli in Utrecht tegen Noorwegen. Vier dagen later is in Rotterdam (in het stadion van Sparta) Denemarken de opponent. Het treffen met België is op 24 juli in Tilburg. Breda, Doetinchem, Deventer en Enschede zijn de andere speelsteden.

Organisator

Nederland, dat is ingedeeld in groep A, was nog niet eerder organisator van het EK voor vrouwen.

Titelverdediger Duitsland neemt het in poule B op tegen Rusland, Italië en Zweden. Groep C bestaat uit Frankrijk, Oostenrijk, IJsland en Zwitserland. Engeland, Portugal, Schotland en Spanje vormen groep D. De vrouwenteams van Oostenrijk, België, Schotland en Zwitserland maken hun debuut op een eindtoernooi. De nummers één en twee uit elke groep kwalificeren zich voor de kwartfinales.

Bij het vorige EK, in 2013 in Zweden, kwam Oranje niet verder dan de groepsfase. Duitsland won de laatste zes edities van het EK voor vrouwen: in 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 en 2013. Noorwegen was in 1993 de laatste andere winnaar.