ANP Keane laat Koeman praten

LONDEN - Assistent-bondscoach Roy Keane van Ierland trekt zich niets aan van de kritiek van Ronald Koeman, de coach van Everton. Volgens de Nederlandse oud-international houdt de technische leiding van de Ierse ploeg, met bondscoach Martin O'Neill als baas, veel te weinig rekening met de clubbelangen. Zo worden Ierse internationals van Everton die net zijn hersteld van blessures meteen te zwaar belast bij de nationale ploeg, aldus Koeman.

Door ANP - 8-11-2016, 17:55 (Update 8-11-2016, 17:55)

Keane plaatste dinsdag op zijn beurt vraagtekens bij het trainingsprogramma van de coach van Everton. ,,De mening van Koeman interesseert me totaal niet'', liet Keane weten in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Oostenrijk (zaterdag). ,,Misschien moeten ze bij Everton eens naar de eigen trainingsschema's gaan kijken.''

Keane reageerde op vragen over de absentie van James McCarthy. De middenvelder van Everton meldde zich af wegens een dijbeenblessure. Vorige maand werd McCarthy, die door een liesblessure langdurig aan de kant stond, volgens Koeman nog te vroeg opgeroepen door O'Neill. Daarop reageerde de oud-libero nogal boos.