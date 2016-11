Vrijspraak Naki in Koerdische kwestie

ANP Vrijspraak Naki in Koerdische kwestie

DIYARBAKIR - De in Duitsland geboren profvoetballer Deniz Naki heeft dinsdag een onverwachte vrijspraak gekregen in het Turkse terreurproces tegen hem. De rechtbank van stad Diyarbakir willigde het verzoek in om de aanklacht van terroristische propaganda te laten vallen.

Door ANP - 8-11-2016, 15:13 (Update 8-11-2016, 15:13)

De 27-jarige speler van Amed SK stond terecht voor het verspreiden van propaganda voor de verboden Koerdische beweging PKK. De eis was een celstraf van vijf jaar.

Naki voetbalde voorheen in Duitsland bij Sankt Pauli en SC Paderborn. Hij schopte het daar zelfs tot jeugdinternational. Sinds 2013 speelt hij in Turkije en zijn steunbetuigingen aan de Koerden werden hem niet in dank afgenomen door de Turkse autoriteiten.

De voetballer plaatste berichten op Twitter en Facebook waarin hij duidelijk zijn steun uitsprak voor de PKK. Zo droeg hij zijn winnende goal in een wedstrijd op aan de slachtoffers van het Koerdische conflict. Op zijn arm is het woord 'azadi' getatoeëerd, hetgeen vrijheid betekent in het Koerdisch.