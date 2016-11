Recordjacht Sneijder is bijzaak voor Blind

AMSTERDAM - Wesley Sneijder wil geen enkele interland overslaan, ook al betreft het een vriendschappelijk potje. De 32-jarige spelmaker van Oranje aast op het record van Edwin van der Sar, die tot 130 wedstrijden in het Nederlands elftal kwam.

Door ANP - 8-11-2016, 14:58 (Update 8-11-2016, 14:58)

Sneijder heeft stiekem al vooruitgekeken en hoopt volgend jaar augustus in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk de oud-doelman te evenaren.

Bondscoach Danny Blind springt echter voorzichtig om met zijn nummer tien, die vorige maand de thuiswedstrijd tegen Frankrijk moest overslaan vanwege een blessure. Sneijder is naar eigen zeggen weer topfit en wil dolgraag woensdag de oefeninterland tegen België spelen, maar Blind houdt de fysieke gesteldheid van de 124-voudig international scherp in de gaten.

,,Wesley wil altijd spelen, hij vindt het bijzonder om over Van der Sar heen te gaan. Maar alles is ondergeschikt aan waar het echt om gaat, zondag winnen van Luxemburg en kwalificatie voor het WK. Ik stel hem op als hij fit is en de Sneijder is die hij moet zijn'', zei de bondscoach. ,,Naar die getalletjes kijk ik verder niet.''