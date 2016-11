Melis stopt met voetballen

SEATLLE - Manon Melis stopt met voetballen. De topschutter aller tijden van Oranje speelde het afgelopen seizoen voor het Amerikaanse Seattle Reign FC.

Door ANP - 8-11-2016, 10:21 (Update 8-11-2016, 10:21)

De dertigjarige Melis zwaaide in het voorjaar al af bij Oranje, na de mislukte kwalificatie voor de Olympische Spelen. Ze maakte maar liefst 59 doelpunten voor de landenploeg. Melis voetbalde de afgelopen tien jaar in het buitenland bij FC Malmö, Sky Blues, FC Linköpings FC en Göteborg. ,,Ik heb voor het voetbal tien jaar in het buitenland gewoond'', vertelt ze op de website van haar club. ,,Het was niet leuk meer om zo ver weg van mijn echtgenoot te zijn. Ik ben klaar voor een nieuwe stap in mijn leven."

Vanwege een beenbreuk speelde Melis slechts zestien duels voor Seattle Reign FC.