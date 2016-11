Geblesseerde Cavani wil spelen voor Uruguay

MONTEVIDEO - Edinson Cavani weigert bij zijn club Paris Saint-Germain te herstellen van een blessure. Hij wil koste wat kost donderdag meedoen met de nationale ploeg van Uruguay in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador. Dat zei bondscoach Oscar Tabarez in aanloop naar de belangrijke interland.

Door ANP - 8-11-2016, 8:23 (Update 8-11-2016, 8:23)

Cavani raakte zondag geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen Stade Rennes (4-0) en moest voortijdig het veld af. ,,Hij voelde pijn in zijn bovenbeen. De club vindt het beter dat hij in Parijs revalideert, maar Cavani wil dat niet en doet er alles aan op tijd fit te zijn.''

Uruguay staat tweede in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep, één punt achter koploper Brazilië. Ecuador is de nummer drie en won de vorige ontmoeting met Uruguay met 2-1.