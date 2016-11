'Nederland blijft een groot land'

BRUSSEL - België zal het Nederlands voetbalelftal niet onderschatten. ,,Het blijft een degelijk team, een topland in de wereld'', zei Youri Tielemans, speler van Anderlecht, toen de selectie van bondscoach Roberto Martinez zich maandag verzamelde. De negentienjarige Tielemans hoopt woensdag in de oefenwedstrijd tegen Oranje zijn debuut te maken.

Door ANP - 7-11-2016, 18:19 (Update 7-11-2016, 18:19)

Vier dagen later wacht voor de Belgen de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. ,,Die wedstrijd is belangrijker'', beseft Tielemans. ,,Daar staan punten op het spel. Maar ik begrijp ook wel dat wedstrijden tegen Nederland nooit vriendschappelijk zijn. We spelen voor de eer van het land. Nederland heeft momenteel misschien een mindere generatie, maar het blijft een groot land. We mogen hen zeker niet gaan onderschatten. Ik vind ook niet dat het initiatief in de wedstrijd per se bij ons moet liggen.''